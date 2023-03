Rotura vai obrigar a suspender abastecimento de água no Porto, Maia e Matosinhos

© CM Porto

Uma rotura na principal adutora de água que serve a zona norte da cidade do Porto vai obrigar a suspender o abastecimento de água a algumas zonas do Porto, Maia e Matosinhos a partir das 21h30 desta sexta-feira, devendo o serviço ser totalmente retomado até às 20h00 deste sábado.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto explica que a infraestrutura afetada está localizada no concelho da Maia e é da responsabilidade da Águas do Douro e Paiva.

A reparação começa às 21h30 e implica a suspensão do abastecimento, que é depois reposto ao longo deste sábado, devendo estar totalmente normalizado até às 20h00.

"A Águas e Energia do Porto está a realizar todos os esforços para minimizar o impacto desta situação", lê-se no documento divulgado esta tarde.

Reposto o abastecimento, é "possível a ocorrência de alguma turvação natural da água das torneiras", situação que depois será "normalizada".