Rt abaixo de 1 em todas as regiões do continente

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Por Gonçalo Teles com Lusa 10 Setembro, 2021 • 17:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O índice de transmissibilidade (Rt) da Covid-19 em Portugal está abaixo de 1 em todas as regiões portuguesas, revela o Relatório de Monitorização das linhas vermelhas para a COVID-19 divulgado esta sexta-feira.

Ainda assim, e face aos valores registados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) na última semana, o Algarve apresenta uma tendência crescente, dado que o valor subiu dos 0,91 da última semana para 0,93.

O Norte, uma das regiões com Rt acima de 1 na última semana, regista agora um valor de 0,85. Já o Centro passou de 1,00 para 0,89.

Em Lisboa e Vale do Tejo houve uma descida de 0,93 para 0,88 e no Alentejo de 0,98 para 0,83.

CONSULTE AQUI O RELATÓRIO NA ÍNTEGRA

Pandemia com moderada intensidade e tendência decrescente

O INSA revela também que a atividade epidémica do coronavírus tem agora "moderada intensidade, com tendência decrescente a nível nacional". A pressão sobre os serviços de saúde e a mortalidade por Covid-19 têm também "tendência decrescente".

A variante Delta continua a ser responsável por 100% dos casos registados.

Segundo o relatório, o número de novas infeções por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 231 casos, e apenas o Algarve regista uma incidência superior ao limiar de 480.

O grupo das pessoas entre os 20 a 29 anos apresenta o valor mais elevado neste indicador, com 479 casos, mas também a diminuir, e a faixa etária dos idosos com 80 ou mais anos registou uma incidência cumulativa a 14 dias de 116 casos por 100 mil habitantes, o que "reflete um risco de infeção inferior ao risco da população em geral, com tendência decrescente", adianta o documento.

Relativamente aos serviços de saúde, o número de pessoas com Covid-19 internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente está a decrescer, correspondendo a metade do valor crítico definido de 255 camas ocupadas, quando na semana anterior era de 55%.

Na quarta-feira, estavam em UCI 127 doentes, adianta o relatório, que avança ainda que a proporção de testes positivos foi de 3,1%, encontrando-se abaixo do limiar definido de 4,0%.

No que se refere à mortalidade atribuída à Covid-19, apresenta também uma "tendência estável a decrescente", com 14,1 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes, o que corresponde a um decréscimo de 03% relativamente à semana anterior.

Este valor é inferior ao limiar de 20 óbitos definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

"Observou-se uma diminuição do número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias", com um total de 314.823 despistes da covid-19, contra os 346.320 realizados na semana anterior, indicam os dados da DGS e do INSA.

O relatório refere ainda que mais de 29 mil pessoas com a vacinação completa contra a Covid-19 foram infetadas com o vírus SARS-Cov-2, o que representa 0,4% do total de vacinados, e 309 morreram, mas estes dados são atualizados mensalmente, o que aconteceu pela última vez a 3 de setembro. ​​​​​

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19