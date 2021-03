Rt já esteve 7 meses acima de 1. Particularidades de um indicador que vai nortear as nossas vidas

Rui Rio anunciou na semana passada que o Rt estava em 0,9. Um dia depois António Costa anunciou 0,78. Os dois podem ter razão.

Desde o início da pandemia, num gráfico de vários altos e baixos, o índice de transmissibilidade da Covid-19 esteve, ao todo, em diferentes momentos, mais de 200 dias acima de 1.

A partir desta segunda-feira, o país inicia um novo desconfinamento com os olhos postos em dois indicadores identificados pelo Governo como os mais relevantes para travar ou recuar esse processo: o índice de transmissibilidade (o chamado Rt, que indica quantas pessoas são em média contagiadas por cada caso positivo) e a taxa de incidência da Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Esquema dos níveis de risco apresentado primeiro-ministro com a taxa de incidência e o Rt

Segundo os critérios anunciados pelo primeiro-ministro na quinta-feira, o calendário anunciado para desconfinar mantém-se inalterado se o Rt continuar abaixo de 1 e a taxa de incidência abaixo dos 120.

António Costa avisou mesmo - e o Governo reforçou este sábado no Twitter - que, se o limite do Rt for ultrapassado, o levantamento de restrições é interrompido.

Para reabrir as atividades de acordo com o calendário previsto para o Plano de #Desconfinamento, é necessário continuar a cumprir as regras: Distanciamento físico, higiene das mãos e uso da máscara.

Cinco meses acima de 120 casos por 100 mil habitantes

Pelos cálculos da TSF aos dados divulgados diariamente pela Direção-Geral da Saúde, os 120 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes foram atingidos em 40% dos dias desde o início da pandemia - cerca de cinco meses -, mas apenas num período específico da pandemia entre o início da segunda vaga e o final da terceira, ou seja, entre 10 de outubro e 7 de março.

Nem antes nem depois destas datas o país enfrentou uma taxa de incidência superior ao novo limite de risco agora definido pelo Governo.

A instabilidade do Rt e os 0,90 de Rui Rio

Pelo contrário, o Rt é muito mais instável e o indicador tem alguns defeitos que levaram parte dos peritos habitualmente envolvidos nas reuniões do Infarmed a preferirem que não seja analisado e usado de forma tão rígida.

Em primeiro lugar, o cálculo é muito influenciado pelas metodologias usadas pelos diferentes investigadores.

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), entidade oficial do Estado responsável por este cálculo, tem em conta a data dos sintomas, o que gera muitos casos que não são contabilizados por falta de dados.

Pelo contrário, investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Universidade de Lisboa optam por fazer os cálculos usando a data de notificação de cada caso positivo.

Segundo o primeiro método, o Rt divulgado na semana passada pelo INSA não ultrapassava os 0,84, mas pelo segundo chegou-se mesmo aos 0,90, aproximando-se do valor de 1 que levou Rui Rio a sair preocupado de uma reunião com o Presidente da República.

Escassas infeções e um Rt muito alto

Por outro lado, investigadores ouvidos pela TSF explicam que o Rt tem outra limitação: num cenário de muito poucos casos de Covid-19 mas de aumento, facilmente o indicador ficará acima da barreira de 1 - tal como avisou este domingo o matemático Óscar Felgueiras, um dos especialistas a quem o Governo recorreu para se aconselhar sobre o plano de desconfinamento.

207 dias acima de 1

Segundo os dados do INSA, analisados pela TSF, o Rt nacional esteve, desde o início da pandemia, durante 207 dias, quase 7 meses - 54% do tempo -, acima de 1.

O índice de transmissibilidade esteve sistematicamente acima de 1 desde o início da pandemia em março de 2020, mais tarde durante grande parte de maio e junho, ficando acima dessa fasquia, de novo, entre agosto, setembro, outubro e parte de novembro, nomeadamente em períodos de verão em que o país tinha pequenas taxas de incidência, muito abaixo do atual limite de 120 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Evolução do Rt em Portugal desde agosto de 2020 segundo o INSA

Pelo contrário, no final de novembro e boa parte de dezembro - até ao Natal - o Rt esteve abaixo de 1, apesar de taxas de incidência de 500-600 novas infeções.

A partir de 26 de dezembro, o Rt volta a ficar acima de 1, contribuindo para o agravamento da pandemia, num limite que só deixou de ser ultrapassado um mês depois, a 26 de janeiro, numa altura em que Portugal ainda tinha uma taxa de incidência de 1529 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

