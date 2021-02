Rt mais baixo da Europa não trava máximo de novos casos, "variante lusitana" e outros destaques TSF

© Mário Cruz/EPA

São dados desta sexta-feira: Portugal tem o índice de transmissão (Rt) da SARS-CoV-2 mais baixo da Europa, mas tem também a maior incidência de novos casos per capita. Pode parecer contraditório, mas como em (quase) tudo, há explicação. Está tudo aqui:

E o pneumologista Filipe Froes deixa um aviso na TSF: por mais mutações que o vírus sofra, é a "variante lusitana" que representa um grande perigo para o país. É mesmo a pior "que pode acontecer no decurso desta pandemia". Mas esta não é uma variante natural - por assim dizer -, é antes um "conjunto de omissões e fragilidades". O aviso está dado.

Da Organização Mundial de Saúde também chegam alertas: as pessoas vacinadas contra a Covid-19 podem eventualmente transmitir o coronavírus, porque podem ficar infetadas ainda que não fiquem doentes.

Esta sexta-feira foi, também, dia de levantar um pouco mais o véu sobre como vai decorrer a testagem da Covid-19 em Portugal. Os concelhos com mais de 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias vão ter rastreios regulares, com testes rápidos, em escolas do ensino secundário - aos alunos, pessoal docente e não docente -, prisões e outros locais de "elevada exposição social", como fábricas e construção civil.

Mas há mais mundos fora do mundo da pandemia. Há, por exemplo, o mundo dos bancos e, nesse mundo, existem os chamados Serviços Mínimos Bancários. Com uma comissão máxima de 4,38 euros, passaram a existir em 2020, anunciou o Banco de Portugal, 129.589 clientes desta modalidade.

Viajemos para o mundo natural. Se a Terra é conhecida como "planeta azul" pela quantidade de água que apresenta à superfície, então o Algarve está agora também um pouco mais azul: depois de meses de seca, o que tem chovido nos últimos meses tem permitido às barragens reporem os níveis de água, melhorando a situação que se verificava no ano passado.