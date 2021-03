Rt sobe há 19 dias seguidos, mas INSA confirma que pode estar "inflacionado"

© Pedro Correia/Global Imagens

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge confirma que o índice de transmissão da Covid-19 continua a subir no país, mas admite, como a TSF tinha noticiado há dois dias, que o chamado Rt pode estar inflacionado, nos últimos tempos, pelos atrasos de notificações na Madeira.

No último domingo - último dia com cálculos feitos neste relatório semanal do INSA - o Rt estava em 0,84 o que, na média dos últimos 5 dias dá um valor de 0,80.

A 10 de fevereiro o Rt era de apenas 0,61 e a tendência de crescimento tem sido constante há 19 dias seguidos, tendo acelerado​​, no entanto, nos últimos tempos.

No entanto, o instituto que em nome do Estado calcula o índice de transmissão refere que o Rt nacional "poderá estar inflacionado".

Em causa a tal introdução introdução de um elevado número de notificações em atraso vindas da Região Autónoma da Madeira.

Aliás, neste boletim semanal o INSA opta por nem calcular o Rt madeirense pois os dados arriscavam-se a não ser interpretados de forma correta.

Em geral, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge constanta que o índice de transmissão da Covid está a aumentar, o que indica "um desacelerar da tendência de descida" de novos infetados.

Recorde-se que além do INSA os investigadores de pelo menos duas universidades que costumam participar nas reuniões no Infarmed calculam que o Rt nacional terá mesmo chegado aos 0,90, numa diferença que será motivada por diferentes metodologias de cálculo.

Por regiões, excluindo a Madeira, segundo o INSA o Rt mais alto encontra-se nos Açores: 0,95.

No Continente cai para 0,75, com o número mais baixo a encontrar-se no Algarve com 0,68.

A Norte o Rt está em 0,77, no Centro em 0,78, em Lisboa e Vale do Tejo nos 0,75 e, finalmente, no Alentejo, em 0,72.

