Rt sobe para 1,2 em Portugal. Novos casos surpreendem epidemiologistas

O índice de transmissibilidade da Covid-19 em Portugal está acima de 1,2 em todo o território nacional, revelou esta quinta-feira à TSF o professor de Epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Manuel Carmo Gomes.

Este índice - conhecido pela famosa abreviatura de Rt - permite saber quantos casos é que um doente infetado com o SARS-CoV-2 vai originar. Assim, se o Rt for igual a 1, uma pessoa infetada vai dar origem a um outro caso de infeção.

Manuel Carmo Gomes revela que o índice é agora de 1,2. 00:00 00:00

O número de novas infeções registadas esta quarta-feira - 10.027 novos casos - surpreendeu os especialistas, confessa Manuel Carmo Gomes. "Esperávamos para ontem, com a correção dos números, qualquer coisa entre os 7000 e 8000. O número saiu bastante mais alto." Esta quinta-feira, "a mesma coisa": Portugal regista hoje 9927 novas infeções nas últimas 24 horas.

"Estamos a subir depressa. A nível nacional, o famoso Rt está acima de 1 e, nos últimos dias, passou de 1,11 para 1,20", um valor que expressa que, proporcionalmente, cada dez pessoas infetam outras 12, revela à TSF o epidemiologista que também participa nas reuniões do Infarmed.

Perante este aumento do índice de transmissibilidade, Manuel Carmo Gomes alerta que como "cada um destes casos vai dar um outro caso", a pandemia faz o óbvio: "Cresce." E há contas que têm de ser feitas.

"Nas semanas anteriores à do Natal estávamos com uma média de 250 mil testes por semana. Na semana do Natal isto caiu para os 225 mil. Perdemos aproximadamente 50 mil testes que, com 10% de positividade, dá aproximadamente cinco mil casos que não foram detetados na semana do Natal", explica o epidemiologista, que ainda tem esperança que seja possível evitar um confinamento total como o de março de 2020.

Especialista faz as contas da diminuição do número de testes por semana. 00:00 00:00

Ainda assim, nota, o país só esta quarta-feira começou a perceber a real situação da pandemia. Já esta quinta-feira, ao início da tarde, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo decidiu estender as regras já em vigor e que, no próximo fim de semana, aplicar-se-ão a todos os concelhos de Portugal com 240 novos casos por 100 mil habitantes a proibição da circulação na via pública após as 13h00. Já a proibição da circulação entre concelhos aplica-se a todos os municípios de Portugal Continental.

A vida antes e depois dos 12

Questionado sobre se as escolas vão também encerrar, Costa respondeu que "há um grande consenso hoje entre os técnicos e os especialistas de que não se justifica afetar o funcionamento do ano letivo". Mas será mesmo assim? Para Manuel Carmo Gomes, é preciso separar dois grandes grupos etários: os menores e os maiores de 12 anos.

"As crianças com acima de 12 anos têm, aparentemente, uma capacidade de serem infetadas e de transmitir que não é muito diferente dos adultos", nota. "Mas as crianças mais jovens, aparentemente, não transmitem tanto a infeção e só agora começa, parcialmente, a perceber-se porquê."

As diferenças entre as crianças menores e maiores de 12 anos. 00:00 00:00

Assim, os menores de 12 anos, "para os quais não existe evidência clara de que sejam um foco de transmissão e de que propaguem o vírus na comunidade", devem ser alvo de medidas e recomendações diferentes dos mais velhos, "que têm uma capacidade de transmitir e fazer circular o vírus mais semelhante à dos adultos."

