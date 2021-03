RTP contrata nova pivô para a informação

© Pedro Correia/ Global Imagens (arquivo)

Ana Guedes Rodrigues é a mais recente contratação da RTP. Depois de sete anos no Porto Canal e de apenas um mês sem projetos, a jornalista aceitou o convite da estação pública e prepara-se para apresentar os noticiários de final da tarde da RTP3, a partir do dia 15 de março.

Contactada, ao início da noite, pelo JN, Ana Guedes Rodrigues confirmou que aceitou o desfio da estação pública e garantiu que está muito empolgada. "Pareceu-me um convite interessante e, ao mesmo tempo, prestigiante. É um desafio muito prestigiante, mesmo!", declara a jornalista.

"Apesar da pandemia, creio que o mercado de trabalho está muito dinâmico e isso vê-se nas mexidas na SIC ou na TVI, que alteraram bastante", defende Ana Guedes Rodrigues.

A jornalista passou o último mês em casa com a família e faz, agora, um balanço de sete anos passados no Porto Canal: "Dei tudo o que tinha e fui, até, diretora de Informação. Durante sete anos fez sentido, ao lado do Júlio Magalhães", lembra a comunicadora, que admite que a saída deste profissional "foi relevante".

"Comecei num projeto numa determinada forma, depois houve um reposicionamento e deixei de me encaixar", remata a comunicadora.