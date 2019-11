Rua de Camões no Porto com dois sentidos de trânsito a partir de 27 de novembro

Trânsito no Porto © Igor Martins/Global Imagens

A Rua de Camões terá duplo sentido de circulação automóvel a partir das 06h00 de 27 de novembro, altura em que estará concluída a empreitada de beneficiação, anunciou esta quarta-feira a Câmara do Porto. Num comunicado publicado na sua página na internet, a autarquia portuense informa que "a intervenção, que envolve o reajustamento da circulação em artérias adjacentes, suporta assim um novo esquema de escoamento do trânsito a partir do centro da cidade, contrariando o entupimento crónico de algumas ruas da Baixa".

"A introdução do duplo sentido na Rua de Camões, depois do viaduto de Gonçalo Cristóvão, entra em vigor a partir das 06h00 horas, da próxima quarta-feira", acrescenta a informação.

Concluídos os trabalhos, "os automóveis que se dirijam para Norte passam a beneficiar de uma alternativa à Rua de Faria Guimarães", abrangendo melhorias significativas a quem se dirigir também para "a Rua da Constituição em direção a Poente" ou "em direção à Via de Cintura Interna (VCI), Marquês, Costa Cabral ou Latino Coelho".

A câmara detalha ainda que a via de subida pela Rua de Camões terá como destino privilegiado a zona Norte/Amial e Poente/Boavista (via Constituição), enquanto a Rua de Faria Guimarães terá como destino indicado a zona Norte/VCI-Asprela e Nascente/Marquês-Antas.

Frisando que ao passarem a existir os dois sentidos a autarquia "resolve problemas de engarrafamento frequentes por estacionamento abusivo em segunda fila", a nova configuração, acrescenta a publicação, "mantêm lugares de estacionamento no sentido ascendente, com alguns especificamente reservados a cargas e descargas, como indica a informação já inscrita no pavimento".

Fruto desta empreitada e respetivas alterações de trânsito, o município "estima uma redução de cerca de 30% no volume de tráfego na Rua de Faria Guimarães", causando uma "maior fluidez neste eixo e, consequentemente, menos congestionamento e menor sinistralidade rodoviária".

Na mesma data, passará a haver circulação automóvel nos dois sentidos na Rua de Damião de Góis, no troço entre a Rua de São Brás e a Rua de Antero de Quental. As alterações na Rua de Camões implicam também uma revisão dos trajetos das linhas da STCP que utilizam esta artéria, passando, segundo a câmara, "a frequência da linha 703 na direção Sonhos - Cordoaria" a ocorrer a cada 30 minutos nos dias úteis, entre as 06h00 e as 21h00.

Ao fim de semana a oferta reduz, mas o período de funcionamento é o mesmo, refere a publicação, que alerta que no sentido inverso, Cordoaria - Sonhos, o percurso é alterado entre as paragens Trindade e Marquês, passando da Rua de Faria Guimarães para a Rua de Camões.

Por seu turno, a linha 11M mantém o percurso pela Rua de Faria Guimarães. A partir de 03 de dezembro a Rua de Antero de Quental fica com corredor exclusivo para BUS no sentido ascendente (ou sentido Norte), entre a Lapa e Damião de Góis, numa extensão de cerca de 420 metros, onde circularão as linhas 600, 304 e 4M.

A empreitada de "Beneficiação das Ruas de São Brás, Damião de Góis, Camões e outras" iniciou-se a 26 de março, sob a gestão da GO Porto - Empresa Municipal de Gestão e Obras do Porto, e "será mesmo cumprida antes do prazo de 240 dias previsto", assinalou a câmara.

A intervenção incide, sobretudo, na realização de acertos pontuais nas zonas de passeio e na substituição integral do pavimento da faixa de rodagem, acrescenta a publicação.