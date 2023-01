Ruas alagadas e chão levantado. As imagens das inundações no Porto

Por TSF 07 Janeiro, 2023 • 15:51 Partilhar este artigo Facebook

A chuva forte que se fez sentir no Porto, este sábado, levou a inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade. Até ao momento não há registo de feridos.

No Metro do Porto, a linha amarela esteve com a circulação interrompida entre as estações da Trindade (Baixa do Porto) e de Jardim do Morro (Vila Nova de Gaia), devido a inundação na estação de metro de S. Bento, mas por volta das 14h a circulação da linha amarela foi "normalizada", lê-se na página da rede social Facebook da Metro do Porto.

A estação de metro de São Bento continua, no entanto, fechada para "trabalhos de limpeza", estando prevista a sua reabertura entre as "15h30 e 16h00 de hoje", disse à Lusa fonte oficial da empresa Metro do Porto.

Há várias vias enceradas ao trânsito devido à chuva intensa que se fez sentir desde o final desta manhã, mas sem especificar quais, devido ao "excesso de pedidos que estão a registar à hora de almoço".