Rui Moreira reitera inocência e lamenta "populismo" de Rui Rio

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, reafirma a inocência no caso Selminho. O autarca ficou esta terça-feira a conhecer que irá a julgamento "nos exatos termos da acusação" num processo em que é acusado de ter beneficiado a sua família.

Em declarações à RTP, Rui Moreira garante que nunca interferiu enquanto presidente da câmara no processo, classificando a acusação de "insultuosa".

"Sejamos muito claros, nunca interferi neste processo, não mudei o advogado, não mudei o diretor municipal do Urbanismo, não mudei os técnicos que se pronunciaram sobre esta matéria, a vereadora que assinou o acordo já o era no tempo de Rui Rio e no final toda a gente sabe o que aconteceu. A minha família foi beneficiada? O terreno que era da minha família hoje é da Câmara do Porto. A minha família recebeu alguma indemnização? Não recebe nenhuma", afirmou o autarca. Rui Moreira vai mais longe e critica o Ministério Público por insistir numa teoria "insultuosa" que não corresponde "aos factos reais".

No plano político, Rui Moreira quis separar o processo judicial do anúncio oficial da recandidatura à autarquia portuense. No entanto, nesta entrevista no Jornal 2 da RTP, o autarca reagiu às declarações de Rui Rio, presidente do PSD.

"A pergunta que se tem de fazer a Rui Rio é se este novo estilo de boçalidade que ele usa não apenas comigo, mas também com o primeiro-ministro e com outras pessoas, se isto corresponde a mudança dele, se ele mudou de carácter, ou se é alguma coisa que ele tinha escondido no seu carácter e não revelava porque não me parece que esta seja a melhor forma de fazer política. Os insucessos que o dr. Rui Rio tem acumulado, que se revelam nas sondagens, não acho que seja a forma correta. Esta forma é muito próxima dos populistas e demagogos", criticou.