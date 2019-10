"Não me venham com complexos." Rui Moreira desvaloriza polémica com Rosa Mota

"As pessoas que gostam da Rosa Mota gostam que este pavilhão esteja reabilitado" © Igor Martins/Global Imagens

O presidente da Câmara Municipal do Porto lamenta que Rosa Mota não tenha estado presente na inauguração do Pavilhão Rosa Mota, mas não aceita as críticas da atleta. A maratonista escreveu uma carta em que critica a mudança de nome do edifício para Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, em detrimento de Pavilhão Rosa Mota Super Bock Arena.

"As pessoas que gostam da Rosa Mota gostam que este pavilhão esteja reabilitado", argumenta o autarca, que se socorre do argumento da ligação histórica da cidade com outra bebida alcoólica: "Por favor, não me venham com complexos por haver um nome que está associado a bebidas alcoólicas, porque, quando a cidade não era conhecida como é hoje, pelo FC Porto, pela sua cultura, pelas suas músicas, pela sua irreverência, a cidade do Porto já era associada ao vinho do Porto."