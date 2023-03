Rui Nabeiro foi "um homem superior" com quem "empresários têm muito a aprender"

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés © Nuno Veiga/Lusa (arquivo)

Rui Nabeiro tocou várias pessoas pelo país fora, ao longo da vida, e são muitos os que o recordam já com saudade. Vítor Ilharco, secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, é um deles. Esta segunda-feira de manhã no Fórum TSF sublinhou o exemplo do empresário.

"O comendador Nabeiro mandava arranjar todas as máquinas dos cafés Delta às cadeias. Tem oficinas nos estabelecimentos prisionais e dava trabalho a uma quantidade de reclusos pagando o equivalente ao ordenado mínimo nacional. É o único empresário em Portugal que fazia isto. Vários reclusos depois de saírem do estabelecimento prisional aprenderam a tratar das máquinas de café e integraram as oficinas da própria Delta. Era um homem superior. Fica uma enorme saudade para todos nós", contou à TSF Vítor Ilharco.

Já Augusto Mateus, antigo ministro da Economia e professor no ISEG, defende que os "empresários têm muito a aprender" com Rui Nabeiro.

"No caso do empresário Rui Nabeiro e do grupo Delta, o aspeto principal em que podemos focar é a ideia simples da importância do valor partilhado. Com quem é que uma empresa partilha o valor que consegue criar? Em primeiro lugar com os seus trabalhadores, com os seus fornecedores, clientes, consumidores, com os territórios que acolhem as suas atividades e, quanto mais partilhar, mais rendibilidade tem, mais riqueza cria e mais capacidade cria para ter um futuro positivo e longo", acrescentou Augusto Mateus.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu no domingo aos 91 anos, na sequência de problemas respiratórios, no Hospital da Luz, em Lisboa.