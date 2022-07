Rússia e Ucrânia assinam acordo, imagens da NASA mostram "efeito profundo" da seca e outros destaques TSF

© NASA

A Rússia e a Ucrânia vão assinar um acordo que permite a exportação de cereais ucranianos, bloqueados nos portos do Mar Negro devido à guerra e que fazem falta nos mercados mundiais. O acordo dura quatro meses e tem Istambul como porto de inspeções. Acompanhe a guerra ao minuto na TSF.

A NASA publicou no seu site oficial umas imagens que mostram o "efeito profundo" da seca na barragem de Alto Rabagão, no distrito de Vila Real, no espaço de um ano. Além do território português, a NASA mostra também imagens do impacto das alterações climáticas noutras partes do mundo: América do Norte, Antártida ou Egipto. Veja algumas das imagens na galeria aqui:

Mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Braga, Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro apresentam esta sexta-feira perigo máximo de incêndio rural, segundo os níveis de perigo de incêndio do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

No Brasil, uma operação policial contra o crime organizado no Complexo do Alemão, uma favela do Rio de Janeiro, matou 18 pessoas, incluindo uma moradora. O balanço anterior dava conta de quatro vítimas mortais.

Sobre o ataque no Capitólio, que aconteceu em 2021, a comissão parlamentar considerou que Donald Trump "deitou gasolina no fogo" e "escolheu não agir" nas horas que se seguiram à invasão. A sessão, transmitida em horário nobre, debruçou-se sobre as ações de Donald Trump durante a tentativa de insurreição e a sua recusa em pedir aos invasores que parassem o ataque e fossem para casa.

Como destaque esta manhã está também a entrevista da TSF e DN com o deputado do Partido Social Democrata, André Coelho Lima que fala sobre o "efeito eleitoral" da extinção dos debates quinzenais.