"Rússia sem capacidade para invadir Ucrânia", normas sobre máscaras e isolamento atualizadas em breve e outros destaques TSF

O general Pinto Ramalho, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, disse à TSF que "a Rússia não tem capacidade para invadir a Ucrânia". O cenário mais provável é o de que exista um "conflito militar limitado" e longo, aponta.

Esta quarta-feira, os sites de bancos e do Governo da Ucrânia foram alvo de ciberataques de "larga escala". O Ministério da Transformação Digital confirmou que os sites ficaram todos offline ao mesmo tempo.

Natalia Horbachova, tradutora ucraniana, afirmou à TSF que "Putin é um corredor de fundo e não vai desistir" e acredita que "vai invadir a Ucrânia para a tentar dominar", mesmo que isso só aconteça daqui a alguns anos.

Já Ksenia Ashrafullina, ativista russa em Portugal, considera que o motivo para "esta guerra" foi a "falta de apoio interno" que Putin tem. À TSF, a ativista diz que esta "é uma maneira de desviar a atenção da oposição daquilo que é a verdadeira ameaça para ele".

Em Portugal, a ministra da Saúde, Marta Temido, admite que o uso obrigatório de máscara nas escolas pode vir a ser reavaliado. As normas vão ser atualizadas "nos próximos dias".

Na Assembleia da República, a Comissão da Transparência aprovou o levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita. O Ministério Público tinha pedido esse levantamento para que o ainda deputado socialista seja constituído arguido no acidente que vitimou um trabalhador na A6.

Continuando com casos judiciais de antigos ministros, Manuel Pinho foi alvo de buscas do Ministério Público. O ex-ministro da Economia está a ser investigado no âmbito do processo EDP/CMEC.

A vencedora do Prémio Literário Casino da Póvoa 2022, Luísa Costa Gomes, contou à TSF que teve um "ataque de riso" quando recebeu o SMS que dizia que tinha ganho o prémio.

O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição realça a importância de apoiar a produção local impactada pela seca, para que possa produzir "com outras condições" e vender "a um preço bastante mais razoável".

Os trabalhadores do Metro de Lisboa apresentaram um pré-aviso de greve para os dias 11 e 18 de março, por causa da desvalorização dos problemas dos funcionários por parte da administração.

O Twitter expulsou definitivamente André Ventura, depois de o líder do Chega ter sido suspenso da rede social três vezes em menos de um ano. "Vou provavelmente avançar nos tribunais pela defesa da liberdade de expressão", adiantou Ventura à TSF.