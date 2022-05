Russos que receberam refugiados candidataram-se ao SEF e notários, PJ lança alerta e outros destaques TSF

© Rodrigo Antunes/Lusa

Os russos que ficaram conhecidos pela polémica entre a Associação dos Imigrantes de Leste Edinstvo e a Câmara de Setúbal, Youlia e Igor Khashin, candidataram-se ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a notários. O SEF cancelou a colaboração com o casal quando a polémica veio a público.

A presidente do Conselho Português para os Refugiados, Mónica D'Oliveira Farinha, disse à TSF que que, não só foram ignoradas as melhores práticas, como é inédito, em Portugal, serem os próprios acolhidos a denunciar essas más práticas.

Nas notícias da guerra, o Presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpa ao primeiro-ministro israelita pelas declarações de ministro russo dos negócios Estrangeiros que tinha dito que Adolf Hitler tinha "sangue judeu".

A Polícia Judiciária alertou esta quinta-feira para a circulação de e-mails falsos com os logótipos da autoridade policial, bem como da Interpol e da Europol, "simulando uma pretensa convocação". A PJ aconselha as pessoas a não seguir as indicações da correspondência.

O Infarmed ordenou a retirada de vários cosméticos do mercado das marcas Real Natura, Salon Line e Gota Dourada por conterem um ingrediente proibido. O produto em causa, Butylphenyl methylpropional, é um composto químico aromático considerado cancerígeno.

O diretor nacional da Policia de Segurança Pública, Magina da Silva, reconheceu que as declarações afirmações do presidente do sindicato do SEF "poderão integrar ilícitos criminais".

No exterior, as temperaturas já chamam pelo verão. No fim de semana, as temperaturas vão alcançar os 34 graus de máxima. Santarém, Lisboa, Beja, Braga, Coimbra, Évora e Leiria.

A ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que as taxas moderadoras mantêm-se nas urgências sem referenciação da linha SNS24 e nos cuidados primários.

Esta sexta-feira os trabalhadores da EMEL vão estar em greve. O sindicato espera "uma grande adesão", mas não garante recomenda estacionamento "à vontadinha".

Na Suíça, foram descobertos 500 quilos de cocaína numa fábrica da Nespresso. De acordo com a polícia, foram os trabalhadores da fábrica que alertaram as autoridades sobre a presença de um "misterioso pó branco".