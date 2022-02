Russos regressam às bases, levantada imunidade de Álvaro Amaro e outros destaques TSF

© Ministério Russo da Defesa/AFP

Por TSF 15 Fevereiro, 2022 • 13:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há movimentações russas junto da fronteira ucraniana: as forças comandadas pelo Kremlin estão a regressar às bases. O general Pinto Ramalho, presidente do Grupo de Reflexão Estratégica Independente, assinala em declarações à TSF que, apesar de o cenário ser um sinal de "boas notícias", é preciso esperar para perceber o que está realmente a acontecer. De qualquer forma, Kiev já assinalou a prevenção de uma nova escalada russa, mas a NATO apela à cautela.

O Parlamento Europeu levantou a imunidade do eurodeputado português Álvaro Amaro (PSD), suspeito do crime de prevaricação de titular de cargo político, depois de um pedido do Tribunal Judicial da Comarca da Guarda com data de abril de 2021. Embora sem gravar declarações, Álvaro Amaro disse à TSF que considera este caso um absurdo.

Telmo Correia teme pelo futuro do CDS. As palavras são do próprio, esta manhã, entrevistado na Manhã TSF por Fernando Alves. O ex-deputado não vai voltar ao Parlamento depois do falhanço dos centristas, que deixaram de ter qualquer representação parlamentar. Ao longo da semana, a TSF entrevista deputados que deixam o Parlamento depois dos resultados das últimas legislativas.

É dia de Champions em Alvalade e nas bancadas vai estar um velho conhecido. Xandão, carrasco do Manchester City na última visita dos ingleses, recorda o golo de calcanhar que derrotou a equipa então comandada por Mancini e explica, na TSF, porque fez questão de vir apoiar os leões.

Sabia que há mão portuguesa nos sons dos Jogos Olímpicos de Inverno, que saem de Pequim para o mundo? Nuno Duarte é um dos 25 portugueses que estão a trabalhar no evento e contou à TSF como tem sido a experiência.

Maryam. Afegã. Jornalista. 35 anos. Refugiada em Portugal. Não acredita que o domínio dos Talibãs, que voltaram ao poder faz esta terça-feira meio ano, continue por muito tempo. É uma entrevista TSF.