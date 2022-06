S. Francisco Xavier, Barreiro e Garcia de Orta sem urgência de obstetrícia de sábado para domingo

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens (arquivo)

As urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (Hospital S. Francisco Xavier), do Hospital do Barreiro e do Hospital Garcia de Orta vão estar encerradas na noite deste sábado para domingo, sendo estas ocorrências asseguradas pelos centros de Lisboa Norte e Lisboa Central.

A informação foi revelada este sábado pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), que indica que estes desvios de urgência estão em vigor entre as 20h00 deste sábado e as 8h00 de domingo.

No caso específico do centro de Lisboa Ocidental, as utentes serão "prioritariamente encaminhadas para o Hospital Fernando da Fonseca (HFF)".

No mesmo comunicado, a ARSLVT indica que os constrangimentos nas urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, "previstos até às 8h00 de 13 de junho", vão manter-se.

Os hospitais de Cascais e Vila Franca de Xira também vão assegurar atendimento.

A ARSLVT revela ainda que esta sexta-feira, "foram realizados 71 partos nas maternidades dos 13 hospitais/centros hospitalares que possuem essa valência".

Este sábado, também o Hospital de Braga confirmou que vai fechar domingo, e durante 24 horas, a urgência de obstetrícia "pela impossibilidade completar escalas", mas garante que "está a trabalhar" para que "a resposta seja garantida" junto de outras unidades.