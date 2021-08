Sábado "atípico" com várias gerações à porta do Centro de Vacinação de Viana do Castelo

© Ana Peixoto Fernandes

O Centro de Vacinação de Viana do Castelo começou este sábado com fila à porta, num "dia atípico" por causa da quantidade de pessoas e também pela "conjuntura de gerações", segundo os profissionais de saúde que trabalham no espaço. Com 'Casa Aberta' das 9h00 às 18h00, o centro conta esta manhã com "cerca de 600 jovens de 16 e 17 anos em autoagendamento" e também com acesso livre para maiores de 18 anos.

De acordo com a coordenação do Centro de Vacinação, a equipa "está preparada para o número de pessoas que vier", tendo na retaguarda uma estrutura de "apoio para fornecimento de vacinas se necessário". Este sábado estão a ser administradas vacinas Pfizer e Janssen.

No espaço exterior, às 9h00, formou-se fila com dezenas de jovens acompanhados por adultos. Carla Ramos, de Viana do Castelo, acompanhava o filho Miguel Moreira de 16 anos, que àquela hora se mostrava sonolento e nada ansioso com a perspetiva de tomar a vacina. "Ele era o único da família que ainda não estava vacinado", comentou a mãe, que procurava com brincadeiras "acordar" o jovem. "Não estou ansioso. Queria tomar a vacina para me sentir seguro", comentou Miguel.

Amanhã, domingo, aquele Centro de Vacinação, instalado no pavilhão municipal de Meadela, funcionará na mesma modalidade, neste momento com "cerca de 300 adolescentes" daquela faixa etária já agendados também.