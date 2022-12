Saiba que ruas estarão cortadas ao trânsito em Lisboa na passagem de ano

Por TSF/Lusa 29 Dezembro, 2022 • 11:55 Partilhar este artigo Facebook

A praça do Comércio, em Lisboa, volta este ano a ser palco de um concerto para assinalar a passagem de ano. Será também aqui que centenas de pessoas poderão assistir ao espetáculo de fogo de artifício, mas para chegar ao recinto há vários condicionamentos de trânsito a ter em conta:

Entre as 17h00 de 31 de dezembro e as 05h00 de 1 de janeiro será encerrada a circulação nos seguintes locais:

- Av. 24 de Julho C/ a Av. D. Carlos I;

- Rua de S. Paulo c/ Rua da Moeda e Rua das Flores c/ Rua de S. Paulo - condicionar o acesso ao Largo do Corpo Santo pela Rua de S. 17H00 - Cais do Sodré /Praça Duque de Terceira/ Cais do Sodré/Largo Barão de Quintela/Rua das Flores - encerrar o acesso para a zona Ribeira da Naus e Largo do Corpo Santo;

- Rua do Arsenal - Encerrada;

- Av. Infante D. Henrique (Viaduto da Av. Mécia Mouzinho de Albuquerque - corte TOTAL exceto TP);

- Av. Infante D. Henrique c/ Santa Apolónia - Corte Total - Exceto Carris que poderá ir inverter junto à Alfandega - no acesso ao largo Terreiro do Trigo;

- Av. Infante D. Henrique c/ Estação Sul e Sueste. Impedir o acesso à Praça do Comércio;

- Rua da Alfândega c/ Praça do Comércio - Encerrar-se o acesso à Praça e à Rua do Arsenal, bem como à Avenida Infante D. Henrique;

- Rua Vítor Cordom c/ a Calçada do Ferregial

- Largo do Chiado, Rua António Maria Cardoso, Rua Vitor Cordom, Calçada de S. Francisco, Rua Nova do Almada em contramão, e acedem à Rua do Comércio/Parque;

- Restauradores Sul, cuja passagem para o Rossio será apenas permitida a transportes públicos;

- Praça da Figueira - Encerrado o acesso à Rua dos Fanqueiros e à Rua dos Douradores - Desvio para o Rossio ou Martim Moniz.

- Rossio c/Rua do Ouro - Encerrada a Rua do Ouro e a rua dos Sapateiros;

- Rua da Conceição encerrada.

Transportes públicos reforçados

A Carris irá reforçar o plano de circulação da Rede da Madrugada (carreiras 201, 202, 206, 207, 208 e 210), que vai estar condicionada pelos cortes de trânsito na envolvente do evento, com:

- 3 autocarros no Cais Sodré;

- 3 autocarros no Rossio;

- 2 autocarros em Sta. Apolónia / Av. Infante D. Henrique.

A partir da 17h00, os elétricos e os autocarros, não circularão na zona da Rua do Arsenal e na zona da Av. Ribeira das Naus.

O Metropolitano de Lisboa não terá prolongamento e funcionará até à 1h00, sendo reforçada a capacidade dos comboios, que funcionarão com seis carruagens em todas as linhas.

Já a estação Terreiro do Paço, na linha Azul, será encerrada pelas 18h00, ou antes "se as condições de segurança o justificarem", aponta a câmara municipal de Lisboa.

O Metro de Lisboa sugere como alternativas as estações Cais do Sodré ou Baixa Chiado, na linha Verde.

O serviço regular será retomado às 06h30 do dia 1 de janeiro, altura em que entrará em vigor o novo tarifário, assinala a empresa. Os bilhetes ocasionais do metro vão aumentar 10% - para 1,65 euros por viagem - mantendo-se inalterados os preços dos passes mensais.

Quanto às ligações fluviais do Barreiro e de Cacilhas, no dia 31 de dezembro funcionará o horário de sábado com partidas extra e na madrugada de 1 de janeiro, além do horário oficial haverá duas partidas extra norte-sul, às 3h e 4h.

As restantes ligações fluviais manterão a oferta habitual de sábado e de domingo.

A CP recebeu um pré-aviso de greve, que compromete a realização dos reforços de oferta na passagem de ano nas linhas de Sintra e Cascais.