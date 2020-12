Santa Casa da Misericórdia de Mértola encerra serviços para apoiar utentes infetados

© AFP

Na Santa Casa da Misericórdia de Mértola foram encerrados alguns serviços para concentrar esforços no apoio e cuidados aos mais velhos devido à falta de funcionários. Em declarações à TSF, o provedor José Alberto Rosa sublinha que tem contado com a ajuda das equipas da Cruz Vermelha e também da Câmara que montou um hospital de campanha no local.

"Tivemos de encerrar a creche e o ATL para transferir esses profissionais para nos apoiarem no lar. Temos um apoio domiciliário extenso, cerca de 150 idosos que dependem de nós a nível de higiene pessoal e alimentação e também não os podemos abandonar", diz José Alberto Rosa.

O lar tem 52 utentes infetados , cinco internados , um em estado grave , 1 morto e 21 funcionários.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.806.072 mortos resultantes de mais de 82,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.906 pessoas dos 413.678 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.