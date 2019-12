"Hospital da Cruz Vermelha não está à venda." Santa Casa pode apenas ficar com a gestão

Francisco George, presidente da Cruz Vermelha © Paulo Spranger/Global Imagens

A gestão do Hospital da Cruz Vermelha pode, em breve, passar para a mão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A garantia foi deixada pelo presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George, na Manhã TSF.

"O que está à venda é uma Sociedade Anónima (SA) que não detém o hospital, mas que o gere. Esta empresa é detida em 55% pela Cruz Vermelha e os restantes 45% pelo Estado, através da Parpública. Esta SA pode estar à venda, mas dentro do setor social", esclareceu Francisco George.

Francisco George diz ainda que será apresentada esta segunda-feira uma moção para que o hospital se mantenha com a mesma função. "Vamos apresentar uma moção para que no futuro o Hospital continue a funcionar dentro do setor social e fortalecer as respostas sociais na Grande Lisboa. Neste contexto, podemos estar perto de obter um acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem mostrado interesse em perceber as vantagens da sociedade de gestão."

O Presidente da Cruz Vermelha garantiu, nestas declarações à TSF, que a venda do hospital não está no horizonte da instituição. "O Hospital da Cruz Vermelha não está à venda, não estará à venda e nunca estará com esta administração e esta presidência. Sublinho: o Hospital da Cruz Vermelha não está à venda."

O Hospital da Cruz Vermelha, que dispõe de 150 camas e oito blocos operatórios, foi fundado em 1965.