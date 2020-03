Santa Maria abre primeira enfermaria do país exclusiva para doentes da pandemia

À enfermaria junta-se uma Unidade de Cuidados Intensivos com capacidade até 11 doentes © Miguel A. Lopes/Lusa

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) suspendeu as consultas externas e cirurgias programadas não urgentes e criou no Hospital Santa Maria a primeira enfermaria do país "exclusivamente vocacionada" para receber doentes com Covid-19.

Estas medidas fazem parte de um conjunto de orientações do centro hospitalar, que integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, para "proteger os doentes a seu cargo, assim como os seus profissionais, e libertar recursos para lidar com o surto do novo coranavírus", refere o CHULN numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo o centro hospitalar, foi criado esta sexta-feira no Hospital de Santa Maria "a primeira enfermaria do país exclusivamente vocacionada para receber futuros doentes com Covid-19, com capacidade para 22 pessoas".

À enfermaria junta-se uma Unidade de Cuidados Intensivos com capacidade até 11 doentes e que pode receber casos que necessitem de oxigenação por membrana extracorpórea.

O centro hospitalar decidiu ainda suspender as consultas externas não urgentes, que serão reagendadas ou substituídas, quando possível, por consultas não presenciais.

Foram também suspensas as cirurgias programadas não urgentes, mantendo-se "todas as cirurgias consideradas clinicamente essenciais, nomeadamente as relacionadas com doença oncológica", sublinha.

O CHULN vai ter, na próxima semana, cerca de 250 trabalhadores em teletrabalho, medida que a curto prazo vai abranger mil trabalhadores, sobretudo de áreas não assistenciais.

O Centro Hospitalar vai passar também a ter um novo espaço de isolamento para casos suspeitos junto à Urgência Central, que se junta a um outro que entrou em funcionamento no início da semana.

As medidas foram tomadas depois de um aumento, nas últimas 48 horas, do número de doentes internados com a Covid-19, diagnósticos que decorreram da aplicação pelo CHULN do critério de caso revisto pela DGS, que passou a incluir como critério para caso suspeito a existência de quadro infeccioso respiratório grave sem agente identificado.

