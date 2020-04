Santa Maria da Feira cancela 24.ª edição da Viagem Medieval

O evento envolve o trabalho diário de cerca de 2 mil pessoas © Maria João Gala/Global Imagens

A 24.ª edição da recriação histórica Viagem Medieval, que durante 12 dias consecutivos em julho e agosto deveria levar cerca de 700 mil visitantes ao centro histórico de Santa Maria da Feira, foi cancelada, revelou este domingo a autarquia local.

Em causa está o evento do distrito de Aveiro que, se não fossem as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, este ano se realizaria de 29 de julho a 09 de agosto, envolvendo o trabalho diário de cerca de 2 mil pessoas na animação de uma área de 34 hectares - que abrange desde zonas urbanas até matas, lagos, igrejas, um rio, uma quinta com grutas artificiais e o próprio Castelo da Feira.

"A renovação do estado de emergência, no dia 17 de abril, inviabiliza a realização da 24.ª Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, a maior recriação histórica da Europa. Para a organização da Viagem - Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, empresa municipal Feira Viva e Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho da Feira - o que importa são as pessoas e, nesse âmbito, a edição de 2020 é cancelada", declara a autarquia.

A decisão resulta sobretudo de impedimentos legais resultantes do estado restritivo em vigor até 02 de maio, uma vez que, " das medidas excecionais e temporárias adotadas pelo Governo no âmbito do combate à Covid-19, consta a não realização de eventos de massa até ao 90.º dia útil após o término do estado de emergência".

Cancelada a edição que seria dedicada à Batalha de Aljubarrota, as três entidades que organizam o evento - que implica um orçamento global de cerca de 1,5 milhões de euros e já vem sendo autossustentável há alguns anos - antecipam "experiências únicas" para a próxima recriação.

"Viveremos juntos esta viagem em 2021", afirmam.

Nessa altura, a Viagem Medieval da Feira completará 25 anos de existência, pelo que a autarquia promete já um "intenso palco de momentos da História de Portugal, sob o tema 'De Condado a Reino - A Dinastia Afonsina em Três Séculos de História(s)'".

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de Covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 160 mil morreram.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram em 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicava 714 óbitos entre 20 206 infeções confirmadas.

Entre esses doentes, 1243 estão internados em hospitais, 610 já recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.

Em Santa Maria da Feira, especificamente, a DGS registava este domingo 338 infetados entre os mais de 139 mil habitantes do concelho, sendo que em 09 de abril já a autarquia contabilizava seis óbitos provocados pelo vírus SARS-CoV-2.

Em 19 de março foi decretado o estado de emergência em todo o país, entretanto renovado até às 23h59 do dia 02 de maio.