Santa Maria: infeção respiratória era afinal o novo coronavírus

Os critérios sobre a Covid-19 foram alterados pela DGS

Há dois doentes que estavam internados no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, diagnosticados com uma normal infeção respiratória, mas que, afinal, tinham o novo coronavírus. De acordo com o que a TSF apurou, esses serviços estão agora isolados, mas os trabalhadores de todo o hospital não receberam quaisquer indicações.

Fonte médica confirmou à TSF que há serviços isolados no hospital. Ninguém entra e ninguém sai destes serviços depois de se ter sabido destas infeções.

A TSF sabe que houve dois doentes testados porque os critérios estabelecidos pela Direção-Geral da Saúde tornaram-se mais inclusivos. Ora, estes doentes não foram inicialmente testados para coronavírus quando admitidos, mas, com a alteração dos critérios, foram agora testados e os resultados foram positivos.