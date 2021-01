Santa Maria promete pré-triagem de doentes para evitar acumulação de ambulâncias

Só deve ir à urgência quem, de facto, precisa © Mário Cruz/EPA

Mais uma noite difícil à porta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Ao início da noite desta quinta-feira estavam cerca de 40 ambulâncias paradas à porta do hospital, em fila. Daniel Ferro, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, anunciou que a partir desta sexta-feira será feita uma pré-triagem aos doentes para tentar evitar tantas ambulâncias paradas à porta da unidade de saúde.

"A partir de amanhã teremos aqui uma equipa do INEM, acompanhada por uma equipa da Proteção Civil, que vai fazer uma pré-triagem das situações e se for uma situação que realmente justifique o acesso aos cuidados do hospital, esse acesso vai ser feito com mais tranquilidade. Foi já combinado, com o ACES de Sete Rios e de Odivelas, que vão receber todas aquelas situações para as quais têm cuidados de igual qualidade", revelou Daniel Ferro.

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte voltou também a fazer um apelo: só deve ir à urgência quem, de facto, precisa.

"Quando os sintomas não existem ou são leves, não deve ser utilizada a urgência. As ambulâncias, em muitas das situações, estão a ser usadas como transporte. Os centros de saúde têm, neste momento, a possibilidade de fazer o diagnóstico que é feito aqui com igual qualidade", acrescentou o responsável.