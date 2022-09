Santarém é hipótese para o novo aeroporto, fuzileiros acusados de homicídio e outros destaques TSF

© António Pedro Santos/Lusa

Está dado mais um passo para encontrar uma solução para o novo aeroporto. António Costa e Luís Montenegro reuniram-se esta tarde para discutir o tema - depois da carta enviada na última quarta-feira pelo líder do PSD - e, à saída, o primeiro-ministro levantou o véu. Alcochete e Montijo são para estudar, mas agora também Santarém se junta à lista de hipóteses. E a estas podem juntar todas as outras que a comissão técnica, ainda por criar, "considere tecnicamente fundamentais".

Poucos minutos depois das declarações de António Costa, o Chega fazia-se ouvir: exige que o ministro Pedro Nuno Santos vá, na próxima quarta-feira, à Assembleia da República debater o tema com os partidos.

Dois fuzileiros foram acusados pelo Ministério Público de homicídio qualificado e ofensas à integridade física no caso que resultou na morte do agente da PSP Fábio Guerra, em março, após agressões à porta de uma discoteca em Lisboa. Um terceiro suspeito está a monte.

A Federação Inglesa de Futebol acusa Cristiano Ronaldo de "conduta imprópria e/ou violenta" no caso em que o jogador português tirou o telemóvel da mão de um jovem adepto. O episódio ocorreu em abril deste ano e o português chegou a pedir desculpa e a ser repreendido pela polícia, mas a acusação pelo órgão que rege o futebol inglês só agora foi conhecida.

O selecionador português Fernando Santos revelou esta tarde que Rafa só lhe pediu dispensa do estágio da equipa nacional, acabando depois por comunicar à federação a renúncia.

São empresas que estão no nosso bolso através dos telemóveis, que nos ajudam a encher o depósito do carro ou até a pôr o pão na mesa. Vivem na sombra e são a balança entre a paz e a guerra em vários lugares do mundo. É este o tema do livro dos jornalistas Javier Blas e Jack Farchy, explorado nesta entrevista:

O ministro dos Negócios Estrangeiros e a embaixadora da Ucrânia em Portugal são unânimes: os resultados dos referendos realizados pela Rússia em regiões ucranianas com o objetivo de as anexar não vão ser reconhecidos. Gomes Cravinho refere que são "completamente ilegais" e Inna Ohnivets fala de uma provocação.

Com o objetivo de mudar o rumo das políticas para as crianças transexuais na Europa, durante dois dias, especialistas em questões LGBTI+ e pais de crianças transexuais estiveram reunidos em Portugal para debater as práticas trans nos países europeus no âmbito do projeto "Let's change the pace". Do encontro, saiu um Manifesto pelos direitos dos jovens trans, apresentado esta sexta-feira na Assembleia da República.