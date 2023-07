Santarém vai ter o maior centro de acolhimento coletivo da JMJ

O vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite © Emanuel Campos/Câmara Municipal de Santarém

Por Rúben Matos 19 Julho, 2023 • 07:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Este verão, o CNEMA não vai ser apenas a casa da Feira Nacional de Agricultura. Este ano, o centro de exposições da cidade de Santarém vai também receber jovens peregrinos que vão participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ). É aqui que vai estar localizado o maior centro de acolhimento coletivo da JMJ.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém explica à TSF que a decisão de centralizar o acolhimento num só espaço "foi fundamental não só do ponto de vista logístico, mas sobretudo do ponto de vista da segurança, do conforto e do bem-estar".

O espaço vai receber cerca de 7 mil peregrinos. Todos os jovens que não vão ser recebidos em famílias de acolhimento vão ficar aqui. O autarca detalha que o acolhimento vai fazer-se no interior dos pavilhões, mas também no exterior. Só no caso do CNEMA, o investimento do município é de 50 mil euros. "Tivemos de alugar casas de banho, infraestruturas de apoio à higiene e à limpeza. As instalações do CNEMA também tiveram de ser alugadas para este período", afirma João Teixeira Leite.

Ligações ao centro da cidade

Mas o investimento da cidade para a JMJ inclui ainda o reforço da mobilidade. Nesta área, a autarquia está a investir dez mil euros para garantir que há ligações permanentes até ao centro da cidade. "A distância do CNEMA até ao centro da cidade é muito reduzida. Nós até acreditamos que a maior parte dos jovens vai querer fazer esse percurso a pé. A nossa aposta é colocarmos autocarros para jovens que tenham mobilidade reduzida ou algumas dificuldades acrescidas. Vai haver um transfer permanente entre o CNEMA e o Campo Infante da Câmara", garante o vice-presidente do município. Feitas as contas, o investimento total da câmara ronda os 70 mil euros.

Os jovens que vêm para a Jornada Mundial da Juventude vão estar a maior parte do tempo em Lisboa, mas a autarquia não tem receio de que o investimento seja desperdiçado. João Teixeira Leite está confiante de que o retorno do investimento vai sentir-se na região. "Alguns restaurantes vão estar a participar no plano de refeições. São várias as manhãs, e algumas tardes e noites em que os jovens vão estar na nossa cidade. Temos de olhar para este tipo de iniciativas como um bom cartão de visita para que no futuro estes jovens possam voltar".

Santarém é um dos municípios que integra a diocese de Santarém, umas das três dioceses de acolhimento da JMJ. Também as dioceses de Lisboa e Setúbal vão receber as centenas de milhares de jovens peregrinos, que começam a chegar no final deste mês. Ainda antes, já na próxima semana, alguns grupos de jovens vão estar a conhecer as dioceses do país no âmbito da iniciativa "Dias nas Dioceses".