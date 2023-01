Santos Silva em entrevista, 36 perguntas para quem quer governar e outros destaques TSF

© António Pedro Santos/Lusa

Augusto Santos Silva é o entrevistado desta semana no programa da TSF e DN em Alta Voz. Prometeu tratar todos os deputados da mesma forma, mas tem sido confrontado pela bancada do Chega, que o acusa de tomar partido e diz que lida bem com isso.

Num hemiciclo com maioria, mas ao mesmo tempo com uma composição nunca antes vista, o presidente da Assembleia não tem fugido ao confronto nos primeiros nove meses desta legislatura.

O questionário de verificação prévia a preencher por convidados para ministros ou secretários de Estado tem 36 perguntas, abrange os últimos três anos de atividades e estende-se ao agregado familiar. Leia aqui todas as perguntas:

A chuva regressa a partir de domingo em todo o país e as temperaturas vão baixar devido à passagem de uma frente fria. Nos pontos mais altos do continente, espera-se a queda da primeira neve do ano.

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta sexta-feira que vai avançar com a candidatura da Baixa Pombalina como Património Mundial da UNESCO, mas o autarca de Santa Maria Maior garante que não sabia de nada e diz que esta zona da cidade não está preparada.

Artur Soares Dias foi o árbitro escolhido para arbitrar a partida entre o Benfica e o Sporting, este domingo às 18h00, com relato na TSF.

Quem parte em vantagem para o dérbi? O Benfica lidera com uma vantagem de 25 triunfos o histórico do dérbi futebolístico com o Sporting, mas Rúben Amorim apresenta um balanço positivo face ao Benfica, com quatro vitórias, contra três derrotas, e 11-10 em golos, e já ganhou duas vezes no Estádio da Luz.

Na véspera do embate entre águias e leões, a TSF viajou até ao Alentejo para conhecer a Casa do Benfica e o Núcleo do Sporting de Reguengos de Monsaraz, que ficam separados por poucos metros.

É com crença no Sporting e críticas à arbitragem do jogo dos leões frente ao Marítimo que o antigo presidente dos leões Sousa Cintra lança o jogo deste domingo frente ao Benfica. Sousa Cintra acredita que o árbitro Hélder Malheiro "quis, de facto, que o Sporting perdesse o jogo" frente ao Marítimo.

Lisa Marie Presley, a única filha do cantor e ator Elvis Presley, morreu esta quinta-feira aos 54 anos, poucas horas depois de ter sido hospitalizada devido a uma paragem cardiorrespiratória.