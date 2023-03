Santos Silva lamenta "ataque vil" que vitimou duas mulheres portuguesas em Centro Ismaelita em Lisboa

Augusto Santos Silva © Gerardo Santos/Global Imagens

Com "grande consternação", Augusto Santos Silva fala num "ataque vil" que vitimou duas mulheres portuguesas no Centro Ismaelita, em Lisboa. Em direto na TSF, o presidente da Assembleia da República endereçou "as mais sentidas condolências às famílias" das duas vítimas mortais, adiantando que as autoridades estão agora a investigar "os contornos e a dimensão" do ataque.

Questionado sobre se é possível falar em atentado terrorista, Santos Silva refere que Portugal tem "autoridades muito bem treinadas". "Vamos esperar pela caracterização [por parte] das autoridades", afirmou.

O presidente da Assembleia da República nega que este ataque cause um "conflito diplomático" com a comunidade ismaelita.

"As nossas relações são muito estreitas com a comunidade ismaelita", garantiu, manifestando "solidariedade total com os ismaelitas, que estão muito bem integrados em Portugal".

Relativamente a um eventual reforço da segurança, Santos Silva sublinha "confiança absoluta nas forças de segurança e no sistema de segurança interno português".

Pelo menos duas pessoas morreram e várias pessoas ficaram feridas, esta terça-feira, num ataque ao Centro Ismaelita, em Lisboa. Em comunicado enviado à TSF, a PSP indica que à chegada dos polícias o homem "estava armado com uma faca de grandes dimensões".

"Foram dadas ordens ao atacante para que cessasse o ataque, ao que o mesmo desobedeceu, avançando na direção dos polícias, com a faca na mão. Face à ameaça grave e em execução, os polícias efetuaram recurso efetivo a arma de fogo contra pessoa, atingindo e neutralizando o agressor", pode ler-se na nota.

O Centro Ismaelita da Avenida Lusíada foi inaugurado em 11 de 1998, tendo uma área total de 18 mil metros quadrados, entre a zona edificada e os jardins e pátios.