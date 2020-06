Santuário de Fátima com 16 casos de Covid-19 entre colaboradores

Santuário de Fátima © Paulo Cunha/Lusa

O Santuário de Fátima tem 16 casos de colaboradores internos e externos infetados com Covid-19, informou, este domingo, a instituição religiosa católica em comunicado.

De acordo com o comunicado, na sexta-feira o Santuário de Fátima foi informado de que um colaborador estava infetado, pelo que deu indicação de isolamento profilático a todos as pessoas que estiveram em contacto com esse colaborador e de testes a todos os colaboradores internos e aos membros do coro.

"No sábado foram realizados 244 testes, dos quais resultaram 16 casos positivos e 228 negativos", lê-se no comunicado.

Os 16 casos confirmados de Covid-19 "têm ligação ao caso inicial, integram o coro do Santuário e não estiveram em contacto direto com os peregrinos", refere ainda a informação.

