Santuário de Fátima já sugeriu medidas para o 13 de Outubro

Por Dora Pires 22 Setembro, 2020 • 17:17

O Santuário de Fátima já propôs medidas para a realização do 13 de Outubro. As autoridades de saúde vão emitir um parecer para as celebrações religiosas.

A porta-voz do santuário avança à TSF que a reunião com a Direção-Geral da Saúde decorreu na segunda-feira. Carmo Rodeia acrescenta que foram apresentadas medidas adicionais ao plano de contingência e aguarda-se resposta das autoridades.

De acordo com a diretora-geral da Saúde, na última semana, o Santuário não tinha apresentado qualquer plano de contingência para o recinto.

Graça Freitas não apontou um número, mas deixou claro que não seria possível planear a presença de 50 mil pessoas no Santuário de Fátima durante a próxima peregrinação. Recorde-se que, nas cerimónias do 13 de setembro, a organização teve de bloquear o acesso ao complexo pelo elevado número de pessoas no santuário.

A delegada de Saúde Pública do Médio Tejo já defendeu que as cerimónias religiosas do 13 de Outubro deveriam decorram "sem a presença de peregrinos", a exemplo do que sucedeu a 13 de maio.

"A Igreja que tão bem esteve no 13 de Maio, fazendo a transmissão das cerimónias para que todos as pudessem acompanhar, acho que agora em outubro, para bem da população, para bem de todos, poderia também adotar essa postura. Eu sou dessa opinião", afirmou Maria dos Anjos Esperança à agência Lusa.