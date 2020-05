Santuário de Fátima volta a receber celebrações com peregrinos

Peregrinação das aparições de Fátima sem peregrinos © Paulo Novais/Lusa

Por Lusa 25 Maio, 2020 • 11:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Santuário de Fátima vai retomar as celebrações com a presença de peregrinos a partir de sábado, garantindo as condições de segurança para o maior número de pessoas.

O Santuário de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, anunciou esta segunda-feira que "para garantir a participação do maior número de pessoas em segurança, no estrito cumprimento das regras definidas pelas autoridades de saúde", irá concentrar na Basílica da Santíssima Trindade a maioria das missas.



Neste local, será realizado o programa oficial, de segunda a domingo, à exceção da missa das 11:00 que, ao fim de semana, até 26 de outubro, será sempre celebrada no Recinto de Oração, informa ainda o Santuário.



Também ao domingo, a missa das 15:00 passará a ser celebrada no Recinto de Oração.



Segundo o Santuário, a transferência das principais celebrações do programa oficial para a Basílica da Santíssima Trindade (de segunda a sexta) e para o Recinto de Oração "obedeceu a um critério de responsabilidade, que o Santuário tem vindo a adotar neste contexto de pandemia".



O Santuário recorda que, antes de serem suspensas as celebrações comunitárias com a presença de peregrinos, no dia 14 de março, foi adotado um conjunto de medidas preventivas para evitar o contágio pela covid-19.



"Esta mesma preocupação está presente na escolha dos espaços onde decorrerão as celebrações a partir de agora, nesta fase de desconfinamento inicial", destaca o Santuário.



As celebrações na Capelinha das Aparições também serão retomadas, com a reza do Terço às 12:00 e às 18:30.



As celebrações oficiais terminarão diariamente com o Terço às 21:30.



Durante a semana será ainda celebrada na Capelinha das Aparições a Eucaristia das 12:30.



As Missas que habitualmente decorriam durante a semana na Capelinha das Aparições em italiano, inglês e espanhol não irão ser celebradas, assim como a procissão do Santíssimo ao domingo.



Os espaços museológicos reabriram na terça-feira.



Dentro dos espaços fechados é obrigatório o uso de máscara e a prévia higienização das mãos.



Durante as celebrações, a máscara só deverá ser retirada no momento da comunhão que continuará a ser dada na mão, informa ainda o Santuário.



Os peregrinos deverão respeitar todas as indicações dos acolhedores, nomeadamente nas filas para a comunhão e na ocupação dos lugares sentados, dentro dos espaços de culto e oração.



As capelas da Reconciliação e da Adoração mantêm os horários habituais, devendo os peregrinos observar todas as regras de distanciamento, etiqueta respiratória e higiene.



A Bênção dos Veículos passa a realizar-se semanalmente, a partir do dia 31 de maio, ao domingo, no parque 12, ao lado do Centro Pastoral de Paulo VI, às 12:45 e 17:00.



LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19