"São escandalosos os valores." Engenheiro da Expo'98 arrasa altar-palco

Por David Alvito com Cátia Carmo 27 Janeiro, 2023 • 14:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Segadães Tavares, um dos engenheiros responsáveis pela pala do Pavilhão de Portugal, na Expo'98, defende que o altar-palco da Jornada Mundial da Juventude não deve ser como está pensado. Há soluções mais simples e baratas.

"A dimensão das fundações tem de ser compatível com as cargas e as cargas que vamos ter são cargas só de cobertura porque para pavimentos podem fazer-se pavimentos flexíveis, de terra batida com revestimento de apoios de proteção. Há muitas soluções. Costumo dizer que a engenharia é uma técnica, não é ciência. Não há soluções definitivas, há um leque de soluções possíveis e escolhe-se aquela que for mais adequada e conveniente. Há que ser um bocado pragmático e sensato. O altar tem cargas mínimas, tem é a cobertura, que pesa pouco e é uma estrutura que pode ser deformável. Até estruturas mais pesadas, como a pala do Pavilhão de Portugal, é compatível com deformações diferenciais", explicou à TSF Segadães Tavares.

Ouça as declarações do engenheiro à TSF 00:00 00:00

A Jornada Mundial da Juventude acontece na primeira semana de agosto. Faltam seis meses e Segadães Tavares não acredita que a obra esteja pronta a tempo.

"Se levam quatro anos para decidir, querem levar dois meses para fazer? Ainda nem sequer está adjudicado. Portanto não fazem, a não ser que seja uma obra temporária, que não precisa de fundações especiais nenhumas. Acho que não têm um bom aconselhamento de engenharia de estrutura ou da gíria de construção. São escandalosos os valores que tenho visto", acrescentou o também professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa.

A JMJ é o maior encontro de jovens católicos de todo o mundo com o Papa, que acontece a cada dois ou três anos, entre julho e agosto.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, o encontro vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, na zona norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.