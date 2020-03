Alerta: "São falsos os pedidos nas redes sociais em nome do Centro Hospitalar do Médio Tejo"

© Paolo Miranda/AFP

Por Francisco Nascimento 27 Março, 2020 • 21:19

O Centro Hospitalar Médio Tejo garante que, até à data, não falta material nas instituições que abrange. Em comunicado, o Conselho de Administração dá conta que tomou "conhecimento que alguns profissionais de saúde colocaram nas suas páginas de Facebook pedidos de equipamentos de proteção individual" e lamenta a insegurança causada aos utentes.

A instituição garante ainda que "no dia em que houver uma rutura de equipamentos ou material que ponha em causa a prestação de cuidados, o Conselho de Administração será o primeiro a fazer um apelo público, se não lhe restar outro meio".

Ainda assim, a direção do hospital admite que tem havido uma maior racionalização e ponderação do material utilizado, tendo em conta a imprevisibilidade do combate à Covid-19. "Aquilo que se espera é que profissionais de saúde saibam distinguir o uso racional de material em situação crítica da falta de recursos", refere o comunicado.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo indica ainda que nesta sexta-feira a instituição recebeu dez ventiladores, no âmbito do reforço de equipamentos do Serviço Nacional de Saúde.

O Conselho de Administração deixa ainda um apelo aos profissionais de saúde, para que "num momento tão sensível de saúde pública para a população", utilizem as redes sociais de forma responsável.