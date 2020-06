São Pedro confinado. As proibições e alertas para Sintra, Montijo e Póvoa de Varzim

São Pedro, o último dos santos populares, realiza-se esta noite © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

A Câmara Municipal de Sintra proibiu a realização de atividades que originem a aglomeração de pessoas, em vésperas do São Pedro. A restrição abrange por isso arraiais, festas, jantares de convívio e outras celebrações, como a instalação na via pública de quaisquer equipamentos de suporte e apoio a esses eventos (grelhadores, assadores, fogareiros, mesas e cadeiras).

Sintra, um concelho que merece por esta altura uma atenção particular por parte das autoridades sanitárias, terá restrições apertadas. Em comunicado, a autarquia alerta que intensificou a vigília de serviços abertos ao público por todo concelho, numa operação conjunta entre a Polícia Municipal e divisão de fiscalização da PSP, de forma a promover e fazer cumprir as orientações das autoridades de saúde.

Acesso à praia da Póvoa estará vedado

São Pedro é feriado municipal em Sintra, no Montijo e na Póvoa de Varzim, cujo presidente da câmara municipal anunciou esta manhã, na TSF, o fecho do acesso à praia esta noite, para evitar festejos. "Vai ser um São Pedro muito diferente", admitiu, com um pedido para que as pessoas "celebrem em casa, em família". Além do encerramento da praia, "para evitar a concentração de jovens", também bares, cafés e lojas de conveniência estarão de portas fechadas durante a noite. "Não há sardinhas a assar nas ruas", referiu o autarca.

Durante a última semana, Aires Pereira fez vários apelos para que os cidadãos não planeassem grandes celebrações, ao contrário do que é tradição. Como na Póvoa de Varzim a festa de São Pedro é sobretudo iniciativa das coletividades, a autarquia deixou-lhes pedidos especiais de contenção, reforçada por uma iniciativa de "São Pedro Digital", planeada desde março, de acordo com o presidente municipal.

Já o autarca do Montijo difundiu um vídeo no qual recorda as festas do último passado e lamenta que desta vez não haja enfeites, petiscos, convívio e carrosséis.

