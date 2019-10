SATA cancela ligação à ilha do Corvo por avaria em avião

© Açoreano Oriental/Global Imagens

A SATA cancelou o voo de ligação adicional para a ilha do Corvo, que estava previsto para a tarde desta quinta-feira, devido a uma avaria no avião que iria realizar o voo.

Em comunicado, a companhia aérea explica que já foram pedidos os materiais necessários à reparação do avião e que as ligações para esta ilha devem ser retomadas na tarde de sexta-feira. Para compensar este cancelamento, a SATA realizará ainda um voo extra no sábado.

Apesar da companhia ter um segundo avião Q200 (que realiza esta ligação), também essa aeronave está fora de operação devido a uma "manutenção programada". A situação afetou ainda voos para outras ilhas, "nomeadamente Flores, Pico e S. Jorge e Faial", cujos passageiros "estão a ser reacomodados".

Depois da passagem do furacão Lorenzo pelo Grupo Central e Ocidental dos Açores, a SATA tinha retomado os voos na tarde desta quarta-feira, com três ligações ao grupo Central.

O furacão "Lorenzo" provocou mais de 170 ocorrências na madrugada e manhã desta quarta-feria nos Açores e obrigou ao realojamento de mais de 50 pessoas.