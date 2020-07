Carlos César, Presidente do PS, nos Almoços Grátis da TSF © TSF

Por Sara Beatriz Monteiro e Anselmo Crespo 15 Julho, 2020 • 14:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do PS, Carlos César, garante que a SATA não pediu "nem um cêntimo" ao Estado, mas apenas "pediu um aval ao Governo da República com a diligência do Estado português para que a região autónoma pudesse avalizar um empréstimo de 150 milhões de euros".

As declarações de Carlos César sobre a companhia aérea da Região Autónoma dos Açores surgiram no programa de debate político semanal da TSF "Almoços Grátis" em reação a um artigo de Vital Moreira, no qual o constitucionalista criticava o "pedido da SATA de uma nutrida subvenção do Estado".

Carlos César acrescentou ainda que "a Região Autónoma dos Açores não aceita lições de boa gestão de finanças públicas de ninguém: nem do Governo do país, nem do Governo da Madeira, nem de outro qualquer zelador do reino tipo Vital Moreira."

O socialista lembra ainda que "a SATA já tem e já entregou o seu plano de reestruturação", ou seja, "está mais adiantada do que a TAP sobre isso".