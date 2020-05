SATA sem voar para quatro destinos internacionais até 30 de junho

© DR

O grupo SATA, detentor das transportadoras Azores Airlines e SATA Air Açores, irá continuar sem voar para quatro destinos internacionais até 30 de junho, devido à pandemia Covid-19, anunciou esta quarta-feira a empresa.

"Considerando a evolução da situação relativa à Covid-19, a Azores Airlines irá estender a suspensão dos seus voos para Toronto, Boston, Praia e Frankfurt até 30 de junho de 2020", avançou a empresa açoriana em comunicado.

Os voos para Toronto (Canadá), Boston (Estados Unidos), Praia (Cabo Verde) e Frankfurt (Alemanha) estavam inicialmente suspensos até 6 junho, período que se prolongou primeiro até dia 14 desse mês e agora até ao final do mesmo.

"Esta situação poderá ser reavaliada em virtude da evolução do surto de Covid-19", acrescenta a empresa.

Em 19 de março, o Governo Regional determinou a suspensão das ligações aéreas da transportadora entre todas as ilhas da região, operadas pela SATA Air Açores.

Também nesse dia, o líder do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, anunciou que iriam ser suspensas todas as ligações aéreas do exterior para o arquipélago, da responsabilidade da Azores Airlines.

Na segunda-feira, Vasco Cordeiro anunciou que os Açores vão retomar na sexta-feira, "de forma gradual", as ligações aéreas interilhas, não havendo ainda data fechada para o regresso das ligações da SATA para o continente, mas esperando-se que tal se concretize em junho.

A SATA e a Ryanair não estão a operar para os Açores, mas a TAP nunca deixou de voar para a região, mantendo ainda ligações para São Miguel e uma para a Terceira.

Até ao momento, já foram detetados um total de 146 casos de infeção, verificando-se 124 recuperados, 16 óbitos e seis casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. Destes, cinco na ilha de São Miguel e um na ilha do Pico.

Portugal regista hoje 1.356 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 14 do que na terça-feira, e 31.292 infetados, mais 285, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.