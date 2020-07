Satisfação dos utentes pode vir a pesar na avaliação dos funcionários públicos

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão e a satisfação dos utentes. © MÁRIO CRUZ/LUSA

A Ministra da Modernização Administrativa considera que a opinião e o grau de satisfação dos utentes com o serviços prestados pelos funcionários públicos devem tornar-se um critério de avaliação. Em entrevista ao podcast do Partido Socialista, Alexandra Leitão considera que o setor público tem de atender à avaliação da qualidade dos serviços públicos por parte de quem os procura.

"A ideia é ter inquéritos, ou melhor, soluções que permitam testar o grau de satisfação [do utente] (...) não vai ser o fator que vai contar tudo, mas acho que é importante também ser avaliado pelo grau de satisfação", explica Alexandra Leitão sobre os objetivos da tutela nesta área.

Para além deste novo fator na avaliação dos funcionários públicos, Alexandra Leitão aponta ainda a uniformização dos serviços públicos como objetivo político.

"Gostaria de atingir neste mandato - e acho difícil - aquela ideia de que eu dou uma vez os meus dados a uma entidade da administração e eles lá se entendem entre eles, e não me pedem nada que outros já têm. Mais do que isso: que as várias entidades do Estado funcionem a uma voz e se entendem entre si", considera.

"Centralizar os atendimentos" é um dos objetivos para facilitar o acesso aos serviços, por exemplo, através das marcações dos utentes, seja para os serviços da Segurança Social seja da Autoridade Tributária. Há entropias, mas há também vontade política", diz a Ministra da Modernização Administrativa.

Ministra garante que não haverá nova austeridade

A discussão do próximo orçamento de Estado deve medir até que ponto será possível atualizar os salários dos funcionários públicos, diz a Ministra da Modenização Admnistrativa. "Vamos tentar que a progressividade do aumento do salário mínimo continue. As atualizações/aumentos vão ter de ser debatidas na discussão do próximo orçamento".

"Neste momento, o que posso garantir é que não haverá congelamento. Não existirão perdas de rendimento, e por isso, não haverá nova austeridade neste sentido", reitera Alexandra Leitão.