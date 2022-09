Saúde da Rainha preocupa, alertas para a Segurança Social e outros destaques TSF

Rainha Isabel II © AFP

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sustentou esta quinta-feira, no Fórum TSF, que se o Governo aplicasse a fórmula automática no aumento das pensões, em linha com a inflação, tal significaria pôr em risco a sustentabilidade da Segurança Social.

Os médicos de Isabel II anunciaram que estão preocupados com o estado de saúde da Rainha. O filho e herdeiro do trono, Charles, e o neto William foram chamados ao Palácio de Balmoral.

O Banco Central Europeu anunciou esta quinta-feira que decidiu aumentar em 75 pontos base as suas três taxas de juro diretoras, o segundo aumento consecutivo deste ano.

Além da insegurança, o ruído e as horas por dormir fazem parte da equação de quem vive entre o Cais do Sodré e o Bairro Alto. A presidente da junta de freguesia da Misericórdia pede à autarquia mais eficácia no cumprimento dos regulamentos.

O furacão Danielle, que não chegou a atingir o Arquipélago dos Açores, deverá passar esta quinta-feira a ser classificada como tempestade extra-tropical e é nessa condição que se espera que se aproxime da Península Ibérica, influenciando o estado do tempo a partir de domingo.

A Diretora-Geral de Saúde dirigiu esta quinta-feira um apelo à população, pedindo a quem tenha recebido uma mensagem com o agendamento da vacinação sazonal contra a gripe e a Covid-19 que não falte, a não ser que tenha um "motivo de força maior".

O ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu esta quinta-feira no Parlamento Europeu, em Bruxelas, o programa de emergência de apoio às famílias para fazer face à inflação, rebatendo críticas de eurodeputados do PSD e Bloco de Esquerda.

O Estado-Maior-General das Forças Armadas foi alvo de um ciberataque "sem precedentes". Centenas de documentos secretos e confidenciais, enviados pela NATO a Portugal, foram encontrados à venda na internet. António Costa só soube do caso porque foi informado pelos serviços secretos dos Estados Unidos.

Há dias, em Maputo, António Costa curvou-se "perante a memória das vítimas do massacre de Wiriamu, ato indesculpável que desonra a nossa História". A TSF entrevistou o jornalista britânico que foi o primeiro a provar as atrocidades cometidas pelas tropas portuguesas, Peter Pringle.