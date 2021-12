Saúde do Músico, instrumentos para prevenir problemas físicos e mentais

Por Rute Fonseca 16 Dezembro, 2021 • 09:49 Partilhar este artigo Facebook

Flora Vezzá é especialista em ergonomia e trabalhou como fisioterapeuta na Orquestra Sinfónica de Santo André, em São Paulo, Brasil. No Porto, acaba de abrir uma Clínica da Performance, no espaço cultural M.Ou.Co.

Flora Vezzá explica que pretende dar instrumentos para que os músicos saibam prevenir e evitar problemas de saúde. "A saúde do músico é como a de qualquer trabalhador, que está sujeito a problemas de saúde ligados ao ofício. A saúde do músico tenta tratar os problemas e, sobretudo, prevenir. Falamos de problemas do sistema ósseo-muscular, do controlo do movimento, da voz, da ansiedade, das síndromes ligados a medo e ansiedade da performance."

Flora Vezzá diz que desde os anos 80 que se estuda esta área e nos últimos 20 anos surgiram muitos estudos sobre como melhorar e controlar a ansiedade da performance.

Se não existir nenhum tipo de acompanhamento os músicos vão ter o que qualquer um tem ao viver uma profissão, podem ter problemas ou não. "Mas há aspetos dos instrumentos que podem determinar problemas específicos. Instrumentos que exigem uma postura assimétrica, como o violino em que estamos virados com os braços no ar ou a flauta transversal... São instrumentos que exigem uma postura muito fixa. Mas há também problemas ligados ao controlo motor, como a distonia focal que pode afetar pianistas, músicos de metais e sopros, que é um problema na produção e coordenação do movimento e a ansiedade."

Flora Vezzá é especialista em ergonomia. A principal ideia da saúde do músico é "dar instrumentos para que os indivíduos percebam os riscos e saibam contorná-los. Os músicos surgiram neste percurso há muitos anos, tive alunos a estudar o ambiente físico das orquestras que pode ser muito agressivo. Os ambientes são pensados para os instrumentos, são frios, espaços grandes, as cadeiras não são adaptadas e os músicos são por norma sedentários. O instrumento é praticado parado e o músico fica mais propenso a problemas como, por exemplo, dores nas costas".

É a responsável pela "Clínica da Performance", no M-Ou-Co, um espaço cultural na cidade do Porto. Este novo conceito distingue-se pelo acompanhamento especializado e personalizado dos artistas. "Há projetos individuais, temos a Clínica da Performance para receber os músicos com os seus instrumentos e conversar sobre estas questões. Quando o músico percebe o que está a acontecer é a chave para a mudança. Podemos estar a falar da força que se faz para tocar um determinado instrumento, ou da postura ao tipo de prática no estudo. A abordagem individual leva à auto perceção. Mas também temos atividades para o coletivo, para professores e alunos."

Flora Vezzá acredita na ideia de que "a dor é minha amiga, ensina-me onde está o problema e se estou atenta a ela consigo mudar o que a produz".

Para a especialista na saúde do músico "a música dá-me o ritmo da vida, conto a vida por estilos musicais que aconteceram em diferentes períodos da minha vida. Quando a estrada está difícil é a música que me dá o ritmo para enfrentar, dá-me saúde".

A Clínica da Performance realiza vários workshops, masterclass e oficinas dedicadas à saúde do músico.