Saúde Mental à espera dos 85 milhões previstos no Plano de Recuperação e Resiliência

O plano nacional para a saúde mental e as consequências provocadas pelos longos períodos de confinamento impostos pela pandemia são temas de mais um debate que a TSF, em parceria com a Janssen, está a fazer pelo país, inserido no projeto "Descobrir Mentes".

Esta é uma área que tem previstos 85 milhões de euros no PRR - Plano de Recuperação e Resiliência que vai permitir o alargamento da rede de cuidados continuados e unidades forenses para a população prisional com perturbações graves já com projetos-piloto a decorrer em Lisboa e no Porto.

Nesta conversa com especialistas ainda a reflexão sobre o distanciamento social, o medo do vírus, a crise económica, a incerteza quanto ao futuro e a necessidade de dar maior atenção ao perigo de isolamento pelo excesso de utilização das redes sociais, em especial crianças e jovens.

Descobrir Mentes é uma parceria TSF/JN com a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson.