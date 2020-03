Se as pessoas não açambarcarem "não vão faltar produtos"

© José Coelho/Lusa

As empresas de transporte de mercadorias garantem que não vão faltar produtos nos supermercados. Paulo Duarte da ANTRAM (Associação Nacional de Transportadores Públicos, Rodoviários de Mercadorias) adianta que tudo vai decorrer normalmente se os portugueses fizerem compras moderadamente.

"As pessoas têm de perceber que não vai haver falta de produto e trabalharemos para que as coisas não falhem. Os motoristas, no nosso caso, são importantes também para que isto não venha a piorar", adianta à TSF.

Por isso, garante Paulo Duarte, se os portugueses fizerem "uma gestão mais cuidada das suas compras" não haverá "falta de produto nas prateleiras".

"Nós estamos a trabalhar com tudo o que temos para que não falhe nada. Estamos a trabalhar mais horas, com mais energia para que nada falhe", assegura.

No mesmo plano, Paulo Duarte pede aos camionistas para não entrarem em pânico e lembra que este é um momento de união.