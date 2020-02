Se período de incubação do coronavírus é maior, quarentena poderá aumentar

Doença pode transmite-se em fase assintomática © Anthony Wallace/AFP

Por Maria Augusta Casaca 11 Fevereiro, 2020 • 13:19

À luz do novo estudo conhecido esta terça-feira, que revela que o período de incubação do coronavírus pode chegar aos 24 dias, o diretor do serviço de infecciologia do Hospital Curry Cabral considera que poderá ser necessário rever os critérios de diagnóstico.

Se este estudo tiver consistência científica e se se confirmarem as suas conclusões, o diretor do serviço de infecciologia do Hospital Curry Cabral não tem dúvidas. "Se se vier a confirmar que a doença se transmite em fase assintomática poderá significar que se transmitirá por um período mais longo e isso obrigará que a quarentena seja maior", afirma.

Fernando Maltez considera também que os critérios para o diagnóstico terão de ser revistos caso se confirme, tal como o estudo indica, que a febre só se manifesta em cerca de 40% dos pacientes infetados. Uma situação que poderia levar a maior perigo de infeção a outras pessoas. "Obrigará a rever e a mudar os critérios para se analisar os casos suspeitos", refere. "Será mais um fator adicional a dificultar o diagnóstico".

O infecciologista considera que ainda está muito por estudar e que é essencial perceber exatamente qual a fonte do vírus para a debelar, embora julgue que a China está a fazer esse trabalho com eficiência.

Por enquanto não se consegue determinar se já foi atingido o pico da doença mas Fernando Maltez acredita que a própria meteorologia poderá ajudar a combater o coronavírus. "Cada dia que passa e em que nos aproximamos mais do tempo quente e do tempo mais húmido provavelmente será uma ajuda preciosa para combater esta infeção."