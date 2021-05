"Se viessem logo multar é que era mau." GNR sensibiliza população para limpeza de terrenos

A GNR da Guarda desenvolve ações de rua em missão de alerta para a importância de limpar os terrenos © Nuno Veiga/Lusa

A população da freguesia de vale de Estrela, no concelho da Guarda, recebeu a visita dos militares da GNR da Guarda. As patrulhas, que incluem elementos do Serviço de Proteção da Natureza (SEPNA), mostram pequenos vídeos de sensibilização para a limpeza dos terrenos.

Até ao próximo dia 15 de maio a GNR da Guarda desenvolve ações de rua em missão de alerta para a importância de limpar os terrenos, a floresta e até nos 50 metros em redor das habitações.

Em Vale de Estrela onde os incêndios já fizeram estragos, particularmente no verão de 2017, a população, incentivada pela junta de freguesia, tem procurado seguir os conselhos das autoridades e gerir o combustível, mas a presença da GNR é bem recebida.

"Se viessem logo para multar é que era mau, mas assim é bom para avivar a memória", disse à TSF Joaquim Fernandes de 72 anos. "Então veja aqui este vídeo", sugeriu um dos militares da GNR, referindo-se a pequenos filmes efetuados pela GNR em parceria com o Instituto Politécnico da Guarda.

"As coimas para particulares vão de 240 a 4000 mil euros e depois de 15 de maio é o instrumento que temos para obrigar as pessoas a cumprirem a lei", lembrou o Capitão óscar Capêlo, do Destacamento da GNR da Guarda, que acompanhou a operação de sensibilização. "A dificuldade está em encontrar os donos das terras ou localizar os herdeiros", referiu António Lobo que, não tendo terrenos agrícolas, faz questão de mostrar o quintal limpo. "E cada vez vai ser pior porque as aldeias só têm gente idosa", sublinhou ainda.