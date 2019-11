Sebastien vai atingir os Açores com rajadas de 100 km/h

© Alvaro Miranda/Açoriano Oriental/Global Imagens

Por Lusa 24 Novembro, 2019 • 00:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tempestade tropical Sebastien deverá atingir na segunda-feira os Açores, especialmente as ilhas do grupo ocidental, com rajadas de 100km/h e ondas de 6 a 7 metros, informou este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Pub Pub

"Prevê-se a ocorrência de precipitação forte para os grupos ocidental e central, e um aumento da intensidade do vento com rajadas na ordem dos 100 km/h de sul a rodar para noroeste, e ondas de altura significativa, de 6 a 7 metros de sudoeste, passando a noroeste para todas as ilhas", alerta o IPMA em comunicado.

Pub Pub

A tempestade encontrava-se pelas 20:00 de hoje (19:00 no continente), a 1.496 quilómetros a oes-sudoeste da ilha das Flores, deslocando-se para nordeste à velocidade de 44km/h.

O IPMA sublinha que a previsão do comportamento da tempestade tropical Sebastien não reúne consenso nos diversos modelos meteorológicos quanto à intensidade e trajetória com que deverá alcançar o arquipélago.