Seca agrava-se e estende-se a Norte

Viseu, 22/11/2017 - Reportagem em Viseu sobre os efeitos da seca. Seca em Nelas. (Tony Dias/Global Imagens) © Tony Dias/Global Imagens

Por Nuno Guedes 04 Outubro, 2019 • 15:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A situação de seca que afeta há vários meses quase todo o território de Portugal Continental agravou-se no mês de setembro, com mais regiões em seca severa ou moderada.

Pub Pub

O balanço é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) no resumo daquilo que aconteceu ao clima no último mês.

Pub Pub

A 30 de setembro 15,4% do país estava em seca fraca, 48,4% em seca moderada, 32,7% em seca severa e 3,4% em seca extrema, já não restando nenhuma parte do território sem seca (em agosto era apenas 1,2%).

Ou seja, há menos território em seca fraca ou extrema, mas mais em seca severa e muito mais em seca moderada que se estendeu para Norte.

Pouca chuva e mais calor que o habitual

O IPMA classifica, em geral, o mês de setembro como quente e seco em Portugal Continental.

A temperatura média do ar ficou 0,72 graus acima do normal para a época, apesar de não ter sido um dos meses de setembro mais quentes de sempre.

A chuva ficou 53% abaixo do normal, não se tendo verificado qualquer precipitação na primeira quinzena do mês.

No final do mês a região do Interior Norte e Centro, a região de Vale do Tejo, a região do Alentejo e também o Algarve continuam com valores de água no solo muito baixos que não permitem às plantas extrair água.