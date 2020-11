Secretário de Estado da Saúde confirma seis mortes por legionella

© LUSA

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde confirma o registo de seis óbitos no surto de legionella entre Póvoa de Varzim e Vila do Conde. António Lacerda Sales sublinha ainda que há 53 casos registados e que a fonte do surto é "a faixa lateral de Vila do Conde, Matosinhos e da Póvoa de Varzim".

"É esse cluster. Estamos a recolher análises de água das torres de refrigeração de diferentes espaços e também das águas de consumo e também das secreções de doentes para verificarmos se as estirpes de legionella são as mesmas", adianta aos jornalistas.

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.

No Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, mantêm-se 20 pessoas internadas, de acordo com dados de terça-feira.

Também no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim o número de internamentos devido à doença tem vindo a aumentar, com mais dois casos diagnosticados, elevando para 13 o número de pessoas que estão a receber assistência na unidade, onde já se registaram duas mortes, confirmou, também, fonte desta unidade.

Já no Hospital de São João, no Porto, estão seis pessoas internadas, duas das quais em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), revelou à Lusa fonte oficial daquela unidade hospitalar, também na terça-feira.