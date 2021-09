Secretas classificaram em 2018 como um "risco para a segurança interna" um dos iraquianos detidos

"Cheguei ao meu limite. Eu suicido-me. Mas não morro sozinho. Estou a falar a sério" © AFP

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 03 Setembro, 2021 • 08:25

Os dois iraquianos detidos pela PJ na região de Lisboa por suspeita de pertencerem ao movimento jihadista Daesh já tinham sido denunciados, em julho de 2017, quatro meses depois de chegarem a Portugal, por um cidadão iraquiano. Na altura, o denunciante revelou, na Delegação Regional de Leiria, que os dois suspeitos eram militantes do ISIS, e que um deles, Ammar, tinha mesmo ocupado um lugar de destaque em Mossul. A Polícia Judiciária chegou a abrir um inquérito, após receber essa informação do SEF, adianta esta sexta-feira o jornal Público.

Em outubro do mesmo ano, o Serviço de Informação e Segurança (SIS), num trabalho de cooperação internacional, recebeu informação sobre quatro indivíduos pertencentes ao Daesh que preparavam um ataque na Alemanha. O plano foi associado aos dois iraquianos em solo nacional, pelo que poderiam ser considerados um risco para a segurança interna europeia.

Ammar foi, um mês depois, à Alemanha, pedindo para iniciar o pedido de proteção internacional em território alemão, dado o período de espera estar a alongar-se em Portugal. O pedido foi recusado, e o cidadão iraquiano regressou a território nacional.

Em novembro de 2018, um Relatório de Informação do SIS mencionava Ammar como "um risco para a segurança interna", referia uma ligação possível ao Daesh e a possibilidade de engendrar um plano de ataque terrorista na Europa. Foram ainda visadas características como o "comportamento hostil" e a "recusa de integração na sociedade portuguesa".

Como Ammar assistia aos desenvolvimentos do processo de acolhimento do irmão e via o seu sem evoluções, acumulava a frustração, que culminou com uma ameaça, no Gabinete de Asilo e Refugiados, perante inspetores do SEF. "Cheguei ao meu limite. Eu suicido-me. Mas não morro sozinho. Estou a falar a sério." O jornal Público também conta que, nesse momento, o SEF avançou com uma participação ao Ministério Público, gerando o segundo inquérito que envolvia o iraquiano.

Foi nesse momento que a diretora nacional do SEF à data decidiu recusar o pedido de proteção internacional. Ammar foi detido e transportado para o centro de instalação temporária do Porto (Unidade Habitacional de Santo António), onde permaneceu por 60 dias, o período máximo que a lei permite. A perícia psiquiátrica apontou características como "perturbação pós-stress traumático grave com risco suicidário", impulsividade e ataques de raiva.

Com alguma sintomatologia apontada num quadro de diagnóstico psiquiátrico, Ammar pôde iniciar uma ação administrativa especial de impugnação e advogou que desconhecia as suspeitas que recaíam sobre ele. Eduardo Cabrita voltou a recusar-lhe proteção internacional. Ammar recorreu então ao Tribunal Administrativo, o que lhe deu tempo suficiente para sair em liberdade.

Em julho de 2020, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra considerou o pedido improcedente, já que Ammar deveria ter sido "constituído arguido num qualquer processo-crime que envolve matérias de segurança nacional e, ou, ordem pública".

O irmão de Ammar, porém, já tinha conseguido um estatuto subsidiário, que difere do de refugiado, mas que também invoca a impossibilidade de voltar ao país de origem. Ammar continuava à espera de uma resolução sobre se teria de abandonar Portugal. Estava desempregado e com dificuldade em manter a independência financeira quando, na madrugada de quarta-feira, as autoridades lhe bateram à porta, com um mandado e a indicação de que estava indiciado por três crimes: crime de adesão e apoio a organização terrorista internacional, crime de terrorismo internacional, crime contra a humanidade.

Ambos os iraquianos, que habitavam na mesma residência em Lisboa, terão de aguardar detidos pelo julgamento. Varela de Matos, o advogado, revelou que essa decisão se deveu ao "receio de fuga, de perturbação de inquérito e continuação de prática criminosa". Os dois iraquianos poderão, no entanto, interpor o recurso dessa mesma medida. Foi nomeada uma intérprete de língua árabe para os ajudar no processo.