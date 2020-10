SEF confirma nova rota de imigração ilegal com destino a Portugal

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Uma investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em colaboração com a GNR e a Marinha, confirma que existe uma nova rota de imigração ilegal com destino a Portugal.

Dezenas de migrantes ilegais provenientes do Norte de África têm desembarcado na costa algarvia nos últimos meses. Fontes ligadas ao processo revelaram ao Diário de Notícias que as seis embarcações que chegaram a Portugal partiram do mesmo ponto geográfico, El Jadida, Marrocos.

O trajeto é feito diretamente - cerca de 700 km em linha reta - e estima-se que dure entre 40 e 50 horas.

À luz desta revelação, a vigilância foi reforçada, com realinhamento das patrulhas costeiras por parte da GNR e no mar, com os navios da Marinha.

O mesmo jornal acrescenta que os serviços de informações começaram a alertar as autoridades e o governo desde o primeiro desembarque, em dezembro, mas tanto o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desvalorizaram, afirmando ser prematuro falar de uma nova rota de imigração ilegal.

Na última quinta-feira, um grupo de 17 migrantes - parte de m grupo de 28 migrantes que desembarcou no Algarve em setembro - fugiu de um quartel do exército em Tavira. Um deles continua em fuga.



Fonte do SEF confirmou à lusa que os 16 migrantes que fugiram e já foram encontrados "foram levados de volta para o quartel" de Tavira, onde permanecerão à guarda do SEF, a aguardar o afastamento de Portugal por entrada irregular no país.



No mesmo dia, Eduardo Cabrita, disse que Portugal está a discutir com Marrocos, já em fase avançada, um programa de imigração legal, que espera concluir em breve.